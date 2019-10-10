وزيرة الاستثمار تبحث مع مسؤول سويسري زيادة استثمارات بلاده في مصر

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع ريمون فورير، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بوزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، زيادة العلاقات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بين مصر وسويسرا، خاصة في دعم البنية الأساسية واستثمارات القطاع الخاص وفق الاستراتيجية الموقعة بين البلدين حتى 2020,

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس، بحث الجانبان أيضا تعزيز التعاون من خلال برنامج مبادلة الديون مع سويسرا واستخدامها فى مشروعات تنموية في المحافظات الأكثر احتياجا، وزيادة الاستثمارات السويسرية في مصر والتي تبلغ 1.85 مليار دولار في مجالات الصناعة، والطاقة، والأدوية، والخدمات المالية، والصناعات الغذائية.

وقال المسؤول السويسري، إنه تم استثمار 700 مليون فرنك سويسري (نحو 11.5 مليار جنيه) في أكثر من 200 مشروع بمصر، حيث عززت تلك المشروعات البنية الأساسية وتطوير القطاع الخاص.

وأضاف أن من أبرز قصص النجاح لهذه الاستثمارات، تقديم خدمات أشعة استفاد منها 1.8 مليون مريض، كما تم تقديم الدعم لثلاث مؤسسات للتمويل الأصغر لديها 450 ألف عميل ومحفظة مالية بقيمة 110 ملايين فرنك سويسري.

وتابع فورير:"يمكننا تحقيق نتائج إيجابية وملموسة مع مصر وشركائنا في المشاريع التي تحدث فرقا في حياة الكثير من المصريين"، مشيرا إلى حرص سويسرا على دعم القطاع الخاص في مصر، والمشروعات متناهية الصغر.

وأكدت وزيرة الاستثمار، خلال اللقاء، أن الحكومة تضع أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاستثمار في رأس المال البشري خاصة في التعليم والصحة، والمشروعات التي تخلق فرص عمل للشباب والمرأة.

ودعت الوزيرة، كلا من رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبول جارنييه السفير السويسري لدى القاهرة، إلى المشاركة في منتدى "أفريقيا 2019"، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.