انخفاض الأرز والدواجن والأسماك والسكر يقود التضخم للانخفاض في سبتمبر

القاهرة- مصراوي:

واصل معدل التضخم السنوي، في مصر، نزوله، خلال شهر سبتمبر، مدعوما بانخفاض مجموعة الطعام والشراب بشكل أساسي.

وتراجع معدل التضخم السنوي في الأسعار، في سبتمبر إلى 4.3% في إجمالي الجمهورية، وذلك للشهر الرابع على التوالي، مقابل 6.7% في أغسطس.

وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4.8% في سبتمبر، مقابل 7.5% في أغسطس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن قسم الطعام والشراء، سجل انخفاضا بنسبة 2.1% في سبتمبر، وهو ما ساهم بشكل أساسي في انخفاض معدل التضخم الشهري في إجمالي الجمهورية إلى 0.3%، مقابل 0.7% في أغسطس.

ورصد الجهاز في تقريره عن معدلات التضخم في سبتمبر، انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.8%، بسبب انخفاض أسعار الأرز بنسبة 8%.

كما انخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7.02% بسبب انخفاض الدواجن بنسبة 13.4%.

وكذلك انخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، بسبب انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 1.1%.

وانخفضت أيضا أسعار مجموعة الألبان والجبن الأبيض بنسبة 0.2%، بسبب انخفاض أسعار البيض بنسبة 1.9%.

وتراجعت أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.6% بسبب انخفاض أسعار السكر بنسبة 2%.

كما انخفضت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.1%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة 0.7%.

في المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 4.9%، بسبب ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 28%، والخيار 13.6%، والفاصوليا 14.6%.

وكانت أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام وهو ما دفع الحكومة من خلال أجهزتها المختلفة للتدخل وطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم وهو ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ ببعض أسعارها.

وكانت معدلات التضخم سجلت مستويات قياسية في العامين الماضيين بعد تعويم الجنيه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي زاد من صعوبة المعيشة على قطاع واسع من المصريين بسبب ارتفاع الأسعار بمعدلات متسارعة تفوق زيادة دخولهم بكثير.

وخلال الأسابيع الأخيرة تراجعت أسعار مجموعة من السلع الأساسية بشكل ملحوظ مع زيادة المعروض منها وتراجع حركة المبيعات، من بينها السكر والأرز واللحوم والدواجن والحديد، كما أن الحكومة خفضت أسعار جميع أصناف البنزين بقيمة 25 قرشا لأول مرة في تاريخ مصر.

ورصد الجهاز ارتفاع الأسعار في مجموعة من الأقسام الأخرى، حيث ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار الدخان 0.1%.

كما ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأحذية بنسبة 0.8%.

وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، بنسبة 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.7%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.1%.

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا بنسبة 3.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 4.7%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.1%، وخدمات المستشفيات بنسبة 0.8%.

وسجل قسم النقل والمواصلات، الارتفاع الأكبر بين كل الأقسام التي يرصدها التقرير وذلك بنسبة 8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.7%، وخدمات النقل بنسبة 14%.

كما ارتفع قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 1.7%.

في المقابل تراجعت أسعار قسم الثقافة والترفيه بنسبة 5.5% بسبب انخفاض أسعار الأصناف والمعدات الترفيهية بنسبة 2.4%، وأسعار الرحلات السياحية المنتظمة بنسبة 8.3%.

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفاضا قدره 2.1%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.5%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%.

اقرأ أيضًا:

معدل التضخم الشهري يتراجع في سبتمبر إلى 0.3%.. والخضروات ترتفع

التضخم السنوي يواصل التراجع الكبير للشهر الرابع ويسجل 4.3% خلال سبتمبر

"موجة انخفاض".. 8 سلع تنخفض أسعارها في الأسابيع الماضية (فيديوجرافيك)