وفد من الكونجرس الأمريكي يزور العاصمة الإدارية الجديدة بحضور سحر نصر

كتب- مصطفى عيد:

زار وفد أمريكي من أعضاء الكونجرس الأمريكي "مجلسي الشيوخ والنواب" عن ولاية جنوب كارولينا العاصمة الإدارية الجديدة، في جولة اصطحبته خلالها سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن الجولة جاءت في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للوفود الأجنبية وممثلي المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت، وآفاق التطوير الذي تشهده مصر بمختلف المجالات، وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.

وتفقد الوفد الأمريكي، كلا من مبنى مجلس النواب تحت الإنشاء في العاصمة الجديدة، ومسجد الفتاح العليم، أحد أكبر المساجد في المنطقة العربية، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة، والتي تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.

وأكدت سحر نصر، قوة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر وأمريكا، مشيدة بالدور الذي يقوم به الكونجرس في تعزيز الشراكة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة.

وأعرب الوفد الأمريكي، عن حرص بلاده على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية، وأشاد الوفد بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، بحسب البيان.