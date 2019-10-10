الصناعة تتعاقد مع الإنتاج الحربي لإدارة وتشغيل مركز دباغة الجلود بالروبيكي

القاهرة – مصراوي:

وقع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقد إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير الوحدة الإنتاجية لمركز دباغة الجلود بمنطقة الروبيكي.

وقالت وزارة الصناعة في بيان اليوم الخميس، إن التعاقد يتضمن تقديم خدمات الأمن والحراسة والنظافة داخل المدينة بما يضمن شروط السلامة والحفاظ على البيئة.

وأوضحت الوزارة، أن التوقيع يأتي في إطار استكمال أعمال تنفيذ مشروع نقل مدابغ الجلود من سور مجرى العيون لمنطقة الروبيكي القائم بالإشراف على تنفيذه وزارة التجارة والصناعة بمشاركة الجهات المعنية بالدولة.

ويتم بموجب هذا العقد قيام شركات الإنتاج الحربي بإدارة وتشغيل الوحدات الإنتاجية بمركز دباغة الجلود والقيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الوحدات وإصلاح الأعطال المفاجئة، بحسب البيان.

كما يتضمن تقديم خدمات النظافة من معدات تجميع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وتوفير صناديق القمامة وتوفير عمالة فنية مدربة لتقديم خدمات النظافة والأمن والحراسة داخل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمنطقة الروبيكي.

وأضاف البيان، أن هذا العقد كخطوه هامة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة مع وزارة التجارة والصناعة في تطوير صناعة الجلود في مصر لما لها من قيمة إقتصادية هائلة إلى جانب المساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة بعيدا عن المناطق السكنية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن المتوقع أن تصبح "الروبيكى" مركزا تكنولوجيا متطورا لصناعة الجلود فى مصر مما سيجذب العديد من الاستثمارات ويحقق عائد إقتصادى كبير للدولة، بحسب البيان.

وقال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن المشروع يستهدف الاعتماد على الصناعة المحلية في توفير الآلات والمعدات اللازمة وخدمات التطوير والصيانة والتشغيل لكل ما تحتاجه مصانع الدباغة، وكذا الإعتماد على العمالة المصرية المدربة، وهو ما يسهم بشكل كبير في تقليل الإعتماد على المنتجات المستوردة من الجلود وإحلال منتجات محلية الصنع محلها .

وأضاف أن خبرة شركات الإنتاج الحربي وإمكانياتها التكنولوجية تشجع على التعاون معها من أجل تنفيذ هذا المشروع القومي، وأنه من المتوقع أن تشهد صناعة الجلود فى مصر تطورا كبيرا خلال الفترة القادمة وانتعاش للسوق المحلي من منتجات الجلود بأسعار منافسة وجودة عالية.