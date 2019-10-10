الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس الأربعاء،.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان والعربي الأفريقي والإسكندرية عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك قناة السويس وكريدي أجريكول والبركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.