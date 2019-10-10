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    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

    10:38 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

    أسعار الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس الأربعاء،.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان والعربي الأفريقي والإسكندرية عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك قناة السويس وكريدي أجريكول والبركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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