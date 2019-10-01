استقرار في أسعار الطوب الطفلي مع بداية شهر أكتوبر

كتبت- منار الرخ:

شهدت أسعار الطوب الطفلي، في منطقة الإنتاج المركزية بمنطقة عرب أبو ساعد، حالة من الاستقرار مع بداية أكتوبر، بحسب ما قاله على سنجر، رئيس شعبة الطوب الطفلي باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وأضاف سنجر، أن سوق الطوب الطفلي يشهد حالة ضعف في حركة البيع والشراء حاليا.

ووفقا لقول خالد أبو غريب، المتحدث باسم جمعية أصحاب مصانع الطوب، فإن سعر الطوب نحو 690 جنيها لكل ألف طوبة مقاس 24 سنتيمتر.

ويصل سعر الألف طوبة مقاس 25 إلى نحو 800 جنيه، وسعر الألف طوبة مقاس 25 دبل إلى 1500 جنيه، بحسب أبو غريب.

وسجل سعر الألف طوبة مقاس 20 سم نحو 500 جنيه، وسعر الألف طوبة مقاس 19 نحو 440 جنيها، وفقا لما قاله أبو غريب.

وأضاف غريب، أن الإقبال الضعيف على حركة البيع والشراء بالسوق أدى إلى تحمل أصحاب مصانع الطوب خسائر مادية.

ومنطقة عرب أبو ساعد هي المصدر الأساسي لإنتاج الطوب على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بها نحو 350 مصنعا للطوب، منها 280 مصنعا تعمل بالغاز الطبيعي، والباقي بالمازوت والسولار، ويعمل بها نحو 500 ألف عامل.