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    رئيس البورصة: تأسيس شركة لإدارة بورصة السلع الحاضرة الشهر الجاري

    05:12 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    رئيس البورصة: تأسيس شركة لإدارة بورصة السلع الحاضرة الشهر الجاري

    محمد فريد

    كتبت- شيماء حفظي:

    قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تدرس حاليا تغيير منهجيات المؤشرين "إي جي إكس 100"، و"إي جي إكس 70" قبل نهاية العام الجاري، لكنه لم يوضح طبيعة التطوير.

    وأضاف في جلسة نقاشية مع عدد من الصحفيين نظمتها شعبة الصحفيين الاقتصاديين اليوم الثلاثاء، أن البورصة تعكف على تأسيس شركة مع وزارة التموين لإدارة بورصة السلع خلال الشهر الجاري.

    وأوضح فريد أن البورصة ستكون مخصصة للسلع الحاضرة والقابلة للتخزين والتي يوجد لها أسواق كبيرة.

    وذكر فريد أنه من المقرر أن ينتهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من نتائج الدراسة الخاصة ببورصة النيل خلال نهاية العام الجاري، وأضاف قائلا "سيكون لدينا خطة للتطوير الفعلي لبورصة النيل في بداية عام 2020".

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