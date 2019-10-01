انطلاق أولى رحلات مشروع جسور بين مينائي "السخنة- مومباسا" 14 أكتوبر

كتبت- شيماء حفظي :

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، انطلاق أولى رحلات الخط الملاحي بين مينائي العين السخنة ومومباسا في كينيا 14 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مشروع "جسور" الذي تتبناه الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال الأفارقة الروتاريين، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع الاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر، على هامش المؤتمر الإقليمي المصري الأفريقي لأندية الروتاري المزمع انعقاده فى الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري.

واستعرض توفيق خلال المؤتمر، ملامح مشروع "جسور" الذي يستهدف توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا "كمرحلة أولى"، من خلال الشركات التابعة لها في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بالإضافة إلى توفير خدمة التأمين على البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين.

ومن المقرر اكتمال خدمات الجسر في الربع الثاني من عام 2020، على أن يدار الجسر من خلال شركة عالمية بإدارة محترفة لضمان تقديم خدمة متميزة.

وأوضح الوزير أن الخدمات تشمل النقل البري للبضائع من خلال توفير خدمة النقل البري للبضائع من وإلى المصنع، مشيرا إلى إعادة هيكلة شركات نقل البضائع، إلى جانب خدمات التجميع والتخليص الجمركي في موانئ التصدير والاستيراد.

ووفقا للبيان، فإنه تم التعاقد على مساحات تخزينية محددة مع أحد الخطوط الملاحية العالمية لتوفير خدمة منتظمة بأسعار شحن مخفضة، مع إعادة هيكلة شركات الملاحة البحرية وتطوير أسطولها تمهيدًا لتقديم الخدمة مستقبلًا.

وقال الوزير إنه تم حصر الأصول المملوكة أو المؤجرة لشركات التجارة الخارجية في الخارج، وجاري إعداد دراسة بواسطة استشاري متخصص لتحديد أفضل المواقع لعمل مستودعات ملحق بها معرض دائم للسلع المصرية في الخارج.

وكشف توفيق أنه جاري تأسيس شركة للتسويق والوساطة ضمن مشروع "جسور"، وذلك بالتعاون مع بنوك محلية ومستثمرين من القطاع الخاص بهدف فتح أسواق جديدة في الخارج، مع إعادة هيكلة شاملة لشركات التجارة الخارجية لتعود إلى نشاطها ودورها الأصلي بعمليات الوساطة في المستقبل.

كما أشار إلى توفير خدمة التأمين على الشحنات الصادرة والواردة بواسطة شركات التأمين التابعة للشركة القابضة للتأمين.