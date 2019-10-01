تراجع جديد لأسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر جنيهين للجرام، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها في الصباح.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 664 جنيها مقابل 666 جنيها في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 569 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 759 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5312 جنيها.

ووصلت قيمة التراجع في أسعار الذهب بذلك 11 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستوياتها أمس، حيث كانت الأسعار متراجعة في الصباح بقيمة 9 جنيهات مقارنة بأمس.

وكانت أسعار الذهب تراجعت خلال تعاملات أمس بقيمة 10 جنيهات للجرام، مقارنة بمستوياتها أمس الأول، ليصل مجموع التراجع في سعر الجرام خلال اليومين الأخيرين إلى 21 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 8.54 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1463.95 دولار قي الساعة الثالثة و45 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة.