أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

بنك مصر يخفض الفائدة 1% على جميع شرائح حساب التوفير

03:48 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
بنك مصر يخفض الفائدة 1% على جميع شرائح حساب التوفير

بنك مصر

كتبت منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك مصر، إن البنك قرر خفض الفائدةً 1% علي جميع شرائح حساب التوفير بداية من اليوم، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال العام الجاري، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

ويقسم بنك مصر حساب التوفير إلى خمس شرائح تتدرج بينهم الفائدة حسب حجم كل شريحة، ودورية صرف العائد.

وتبدأ أول شريحة من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه بنسبة فائدة بعد الخفض تتراوح بين 6.25% للعائد الشهري، و6.5% للعائد ربع السنوي، و6.625% للعائد نصف السنوي، و6.75% للعائد السنوي.

وتبدأ الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه تتراوح الفائدة بين 6.75% للعائد الشهري، و7% للعائد ربع السنوي، و7.125% للعائد نصف السنوي، و7.25% للعائد السنوي.

وتبدأ الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 7.25% للعائد الشهري، و7.5% للعائد ربع السنوي، و7.625% للعائد نصف السنوي، و7.75% للعائد السنوي.

بينما تبدأ الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 7.75% للعائد الشهري، و8% للعائد ربع السنوي، و8.125% للعائد نصف السنوي، و8.25% للعائد السنوي.

وتتمثل الشريحة الخامسة والأخيرة في المبالغ فوق 500 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 8.25% للعائد الشهري، و8.5% للعائد ربع السنوي، و8.625% للعائد نصف السنوي، و8.75% للعائد السنوي.

ولا يتم احتساب أي فائدة على حساب التوفير إذا قل مبلغ الرصيد عن 1500 جنيه.

بنك مصر خدمة العملاء حساب التوفير البنك المركزي خفض الفائدة

الخبر التالى:

تراجع جديد لأسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان