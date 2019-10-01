بنك مصر يخفض الفائدة 1% على جميع شرائح حساب التوفير

كتبت منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك مصر، إن البنك قرر خفض الفائدةً 1% علي جميع شرائح حساب التوفير بداية من اليوم، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1% وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال العام الجاري، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

ويقسم بنك مصر حساب التوفير إلى خمس شرائح تتدرج بينهم الفائدة حسب حجم كل شريحة، ودورية صرف العائد.

وتبدأ أول شريحة من 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه بنسبة فائدة بعد الخفض تتراوح بين 6.25% للعائد الشهري، و6.5% للعائد ربع السنوي، و6.625% للعائد نصف السنوي، و6.75% للعائد السنوي.

وتبدأ الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه تتراوح الفائدة بين 6.75% للعائد الشهري، و7% للعائد ربع السنوي، و7.125% للعائد نصف السنوي، و7.25% للعائد السنوي.

وتبدأ الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 7.25% للعائد الشهري، و7.5% للعائد ربع السنوي، و7.625% للعائد نصف السنوي، و7.75% للعائد السنوي.

بينما تبدأ الشريحة الرابعة من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 7.75% للعائد الشهري، و8% للعائد ربع السنوي، و8.125% للعائد نصف السنوي، و8.25% للعائد السنوي.

وتتمثل الشريحة الخامسة والأخيرة في المبالغ فوق 500 ألف جنيه، وتتراوح الفائدة بين 8.25% للعائد الشهري، و8.5% للعائد ربع السنوي، و8.625% للعائد نصف السنوي، و8.75% للعائد السنوي.

ولا يتم احتساب أي فائدة على حساب التوفير إذا قل مبلغ الرصيد عن 1500 جنيه.