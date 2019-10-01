البنك العربي الأفريقي يخفض الفائدة 1.5% على حساب التوفير

كتبت- منال المصري:

قرر البنك العربي الافريقي الدولي، اليوم الثلاثاء، خفض الفائدة بين 0.25% إلى 1.5% على حساب التوفير المقسم إلى خمسة شرائح بحسب موقع البنك الإلكتروني.

وتباينت نسبة الخفض على حساب التوفير حسب حجم كل شريحة ودورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

ويأتي ذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض.

ويبدأ الحد الأدنى لفتح حساب التوفير في البنك العربي الأفريقي الدولي 5 آلاف جنيه.

وسجل أقل خفض للفائدة 0.25% على الشريحة الخامسة التي تبدأ من أكثر من 5 ملايين جنيه ويصرف عادئها نصف سنويًا لتسجل 10.75% مقارنة 11% في السابق.

بينما سجل أكبر خفض 1.5% على الشريحة الثانية التي تبدأ من 100 ألف جنيه وأقل من 500 ألف جنيه وعائدها يصرف سنويًا لتسجل 9% مقارنة 10.5% في وقت سابق.