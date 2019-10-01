المركزي يطلق مؤشرا جديدا للفائدة.. و"كونيا" يسجل 13.336% بأول تعامل له

كتبت منال المصري

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، على موقعه الإلكتروني، أن مؤشر "كونيا" سجل متوسط 13.336% في أول تطبيق له أمس، وبلغ حجم العمليات بين البنوك التي تم حسابه على أساسه 7.434 مليار جنيه.

ويعد مؤشر "كونيا" الحد المعياري الجديد لاحتساب معدل العائد الخالي من المخاطر بالجنيه المصري، وهو تطوير لمتوسط سعر الفائدة لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة في سوق "الإنتربنك".

وكان البنك المركزي أعلن في أغسطس الماضي عن إطلاق حد معياري لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر "كونيا conia"، والذي تم تطويره من قبل مجموعة العمل بسوق المال المصري (Money Market Contact Group)، والتي تضم البنك المركزي وبنوك تجارية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

ويدعم المؤشر الجديد عملية تطوير وإتاحة مجموعة أوسع من المنتجات المالية للمشاركين في القطاع المالي، وتحسين سوق النقد والمشتقات.

ويتم احتساب "كونيا" عن طريق متوسط الحجم المرجح لسعر الفائدة لليلة الواحدة من واقع التعاملات الفعلية بين البنوك في سوق الإنتربنك في القاهرة، بعد استبعاد أكبر وأقل 15% من القيم الخارجة.