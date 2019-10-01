التخطيط: تخصيص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بكافة المحافظات

القاهرة- مصراوي:

خصصت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، نحو 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بمختلف محاورها بكافة المحافظات المصرية، بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن برنامج الحكومة أولى اهتماماً خاصاً بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر.

وأشارت السعيد، إلى أن اهتمام الحكومة بتوزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد تلك الفجوات.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنه حتى يتسنى لجميع المحافظات تعظيم الاستفادة من حجم الاستثمارات المدرجة للتنمية المحلية فإن الوزارة تنظم حالياً ورش عمل للعاملين بإدارات التخطيط بدواوين عموم المحافظات حول مفاهيم التخطيط الإقليمي، وكيفية دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستثمارية لسد فجوات التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، لمناقشة نتائج مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات" والخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وقالت هالة السعيد إن اللقاء يستهدف استعراض أهم النتائج التي أسفر عنها مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات" الخاص بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمنفذ من قِبل الوزارة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية.