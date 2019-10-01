"التنمية الصناعية" تتفق مع شركة إماراتية لإنشاء منظومة لتدوير المخلفات الصناعية

كتبت- دينا خالد:

وقعت شركة التنمية الصناعية IDC المملوكة للهيئة العامة للتنمية الصناعية ومؤسسة الإمارات NCE لإدارة المشروعات الصناعية واللوجستية، مذكرة تفاهم للتعاون في إدارة المناطق والمجمعات الصناعية.

وقال بيان من هيئة التنمية الصناعية اليوم الثلاثاء، إن الهدف من المذكرة هو إنشاء وإدارة منظومة متكاملة لتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية الناتجة من المصانع القائمة.

قال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في البيان إن المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أحد أهم المشروعات الاستراتيجية والقومية لمصر، وكذلك رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق جديدة متطورة.

وأضاف أن رؤية وزارة التجارة والصناعة تستهدف توفير إدارة ذكية للمجمعات الصناعية من خلال تشجيع تطبيقات الاقتصاد الأخضر والذي يعتمد على التكامل بين الأنشطة الصناعية، ويعمل على زيادة وتطوير مواردها وتعظيم خدماتها واللوجستيات اللازمة لها وتحويلها لمجمعات صناعية خضراء متكاملة كنموذج غير مسبوق.

وبحسب غازي فإن الاتفاقية ستحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية لكلا الطرفين وتساهم في خلق جيل جديد من المجمعات الصناعية المتكاملة، وإضافة ميزة تنافسية للمناطق الصناعية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال بما تحتويه من موارد وما يحيط بها من مقومات.

وبموجب الاتفاقية سيتم الاستعانة بالخبرة الواسعة للشركة الإماراتية في مجال تقديم الخدمات اللوجستية والإدارية للمناطق والمجمعات الصناعية وتدوير المخلفات الصناعية ومعالجتها، وفقًا للبيان.

وقال غازي إن البروتوكول يقضي بالتعاون بين الجانبين في مجال إدارة المناطق والمجمعات الصناعية بشكل يكفل تكامل الأنشطة الخدمية واللوجستية داخل المجمعات والمناطق واستدامتها، وكذلك تدوير المخلفات الصناعية الناتجة من المناطق الصناعية في كل من بدر والسادات ومرغم وبورسعيد كمرحلة أولى ثم التوسع بعد ذلك ليشمل مناطق صناعية أخرى.

كما يشمل بروتوكول التعاون تقديم الخدمات اللوجيستية لمستثمري تلك المناطق، فضلا عن توفير مراكز تكنولوجيا وبحوث تطوير وتدريب وخدمات مصرفية ومراكز صحية تضاهي الطراز العالمي في إدارة المجمعات المتكاملة.

ويهدف التعاون تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية داخل المجمعات من خلال تبادل المخلفات الصناعية بين الوحدات كونها مستلزمات إنتاج وتبسيط آليات الانتاج الأنظف للأنشطة والعمليات الصناعية داخل المجمع للحد من الهوالك واستهلاكات المياه.

وقال غازي إن شركة التنمية الصناعية ملتزمة طبقا للبروتوكول بتخصيص مواقع داخل نطاق المجمعات الصناعية لإقامة محطات فرز ووحدات تدوير واسترجاع ووحدات خدمية و صناعية من شأنها تطوير العمل بالمجمع الصناعي المستهدف من قبل الشركة الإماراتية مقابل حق انتفاع لفترة تصل إلى 25 عاما قابلة للتجديد.

كما تسمح الاتفاقية تبادل المعلومات والدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لإدارة المجمعات بأعلى المعايير العالمية.

وقال الشيخ بدر الدين الهلالي رئيس المؤسسة الإماراتية NCE EMIRATES ، في البيان إن المجموعة تضم عدة شركات في مجالات مختلفة منها الصناعة والتجارة والخدمات وإدارة المنشآت العامة وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية والطبية الصلبة والسائلة.

كما يوجد حاليًا أكثر من 20 ألف عامل لدى الشركة، وبحجم أعمال يقارب 300 مليون دولار أمريكي سنوياً، في الإمارات والأردن.