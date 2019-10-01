"ايتيدا" تدعم أطول رحلة في العالم لإنشاء أكبر مكتبة رقمية

كتب- محمد علاء الدين:



أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن دعمها للرحالة والمغامر المصري على عبده لإنجاز أطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية والتي تهدف إلى الترويج لأهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي بقضايا البيئة في المنطقة.



وقالت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة إن الهيئة ستقوم بتقديم الدعم اللوجيستي والخبرات الفنية لعمليات التوثيق الرقمي للأماكن التي تشملها الرحلة والمساهمة في التجهيزات التقنية لإنشاء موسوعة مصر الحديثة، مشيرة إلى أن الرحلة تتضمن زيارات للمناطق التكنولوجية ومراكز التدريب والإبداع التابعة للهيئة.



وأضافت في بيان صحفي اليوم، أن الرحالة والمغامر المصري على عبده سيقوم بزيارة حوالي 75 مدينة خلال رحلته، مما يتيح فرصة للترويج لبرامج الهيئة المتنوعة الموجهة للشباب من مختلف الفئات العمرية.



وتستهدف الرحلة التي تستغرق 100 يوم متصلة توجيه الأنظار لعدد من المعالم المصرية وتسليط الضوء على التاريخ والتراث المصري وإنشاء هوية رقمية لمصر بشكل محترف، من خلال استخدام المعلومات التي سيتم جمعها لعرضها في جولات خارجية في عدة دول للتعريف بمصر ومعالمها بشكل أفضل وأشمل، والتسويق للسياحة ومناخ الأعمال في مصر بشكل متطور وحديث.



من جانبه قال على عبده إنه يسعى إلى تسجيل رقمه القياسي الثالث من خلال رحلته على دراجة نارية كهربائية لمسافة 25 ألف كيلومتر، وزيارة جميع محافظات مصر لرفع الوعي بالقضايا البيئية والاحتباس الحراري.



وأشار إلى أنه يستهدف أيضاً نشر ثقافة المركبات الكهربائية في مصر للحفاظ على البيئة والحد من التلوث واستهلاك الوقود، وكذلك سيقوم بإتاحة ونشر المحتوى الرقمي الذي سيتم إنتاجه خلال الرحلة بالمجان وبجودة عالية.



يذكر أن الرحالة علي عبده يعد أول عربي يتمكن من تسجيل رقم قياسي عالمي في مجال الدراجات النارية، ويحمل أيضاً اللقب العالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية ومؤسس مبادرة "حول مصر على موتوسيكل".



جدير بالذكر أن الرحلة يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الهجرة، ووزارة الإنتاج الحربي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.