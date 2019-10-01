المركزي: 5.1 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالعام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات للبنك المركزي، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 23.5% مقارنة بعام 2017-2018.

وقال البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني عن ميزان المدفوعات أمس، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نحو 5.1 مليار دولار خلال عام 2018-2019 مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال العام قبل الماضي.

وأرجع المركزي هذا التراجع إلى ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل.

وانخفض بذلك صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي إلى نحو 1.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2017-2018، بنسبة تراجع 26.1%.

وقال البنك المركزي إن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية في مصر انخفض إلى نحو 4.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 12.1 مليار دولار في عام 2017-2018.

وأضاف البنك أن صافي الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي مشتريات بلغ نحو 10.1 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من ذات العام والذي تزامن مع تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.

وتراجع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل خلال العام الماضي، ليقتصر على نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2017-2018، بحسب بيانات المركزي.