"فائز وخاسر".. كيف يؤثر قرار المركزي بخفض الفائدة على الاقتصاد؟ (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي، وذلك للمرة الثالثة خلال هذا العام.

ويصل مجموع ما تم خفضه من سعر الفائدة منذ بداية العام 3.5%.

وكان البنك المركزي قد قرر خفض الفائدة 1% في شهر فبراير الماضي، و1.5% في شهر أغسطس، و1% خلال شهر سبتمبر.

ويشرح مصراوي في الفيديو التالي تداعيات قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري، ومن سيربح ومن سيخسر من هذا القرار؟