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    "فائز وخاسر".. كيف يؤثر قرار المركزي بخفض الفائدة على الاقتصاد؟ (فيديو)

    12:05 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    "فائز وخاسر".. كيف يؤثر قرار المركزي بخفض الفائدة على الاقتصاد؟ (فيديو)

    البنك المركزى

    كتبت- ياسمين سليم:

    قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي، وذلك للمرة الثالثة خلال هذا العام.

    ويصل مجموع ما تم خفضه من سعر الفائدة منذ بداية العام 3.5%.

    وكان البنك المركزي قد قرر خفض الفائدة 1% في شهر فبراير الماضي، و1.5% في شهر أغسطس، و1% خلال شهر سبتمبر.

    ويشرح مصراوي في الفيديو التالي تداعيات قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري، ومن سيربح ومن سيخسر من هذا القرار؟

    خفض الفائدة السياسة النقدية البنك المركزي اقتصاد مصر

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