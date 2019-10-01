"فائز وخاسر".. كيف يؤثر قرار المركزي بخفض الفائدة على الاقتصاد؟ (فيديو)
كتبت- ياسمين سليم:
قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% يوم الخميس الماضي، وذلك للمرة الثالثة خلال هذا العام.
ويصل مجموع ما تم خفضه من سعر الفائدة منذ بداية العام 3.5%.
وكان البنك المركزي قد قرر خفض الفائدة 1% في شهر فبراير الماضي، و1.5% في شهر أغسطس، و1% خلال شهر سبتمبر.
ويشرح مصراوي في الفيديو التالي تداعيات قرار خفض الفائدة على الاقتصاد المصري، ومن سيربح ومن سيخسر من هذا القرار؟
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