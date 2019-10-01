بعد عز.. بشاي والسويس للصلب تخفضان أسعار طن الحديد بين 550 و610 جنيهات

كتبت- منار الرخ:

خفضت شركتا بشاي والسويس للصلب أسعار الحديد، بقيمة تتراوح بين 550 و610 جنيهات للطن، بدءا من أول شهر أكتوبر الجاري، بحسب خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الصلب.

وقال الدجوي لمصراوي: "أرسلت شركتا السويس وبشاي أسعار شهر أكتوبر للتجار، حيث انخفض سعر طن الحديد بشركة بشاي إلى 11150 جنيها، مقابل 11760 جنيها في بداية سبتمبر".

وأضاف الدجوي أن سعر طن الحديد في شركة السويس للصلب انخفض إلى 11200 جنيه للطن، مقابل 11750 جنيهًا.

كانت شركة حديد عز أعلنت خفض أسعار الحديد، بدءا من أول أكتوبر، لتصل إلى 11290 جنيها لطن الحديد الأطوال، مقابل 11890 جنيها للطن أول سبتمبر، كما حددت سعر طن حديد اللفائف عند 10890 جنيها، بحسب ما قاله الدجوي لمصراوي، أمس.

وأضاف الدجوي لمصراوي أن جميع الشركات ستتجه لتخفيض الأسعار، لكن لم يتم تحديد الأسعار النهائية لباقي المصانع حتى الآن.