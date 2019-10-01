الدلتا للصلب: ترسية مناقصة إنشاء "مسبك زهر وصلب" على جيمكو الهولندية

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت نتائج المناقصة العامة التي طرحتها شركة مصانع الدلتا للصلب عن فوز شركة جيمكو الهولندية، وذلك لتنفيذ مشروع مسبك زهر وصلب، وتسليم مفتاح بطاقة إنتاجية 10 ألف طن سنوياً، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وقال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 10 أضعاف الطاقة الإنتاجية الحالية، مع تحديث خطوط الإنتاج لتواكب التطورات الفنية والسوقية على المستويين المحلي والعالمي.

وتقدم للمناقصة التي طرحتها الشركة لإنشاء المسبك 4 شركات عالمية، وكان العرض المقدم من شركة "جيمكو الهولندية" هو الأفضل فنيا، وقامت لجنة البت بالتفاوض عليه ليصبح 7.18 مليون يورو.

وتعمل شركة جيمكو الهولندية في مجال إنشاء المسابك، ولها خبرة أكثر من 40 عاماً في هذا المجال ولها سابقة أعمال في أكثر من 100 مشروع حول العالم إلى جانب خبراتها السابقة في مصر، بحسب البيان.

ووافق مجلس إدارة الشركة القابضة، أمس على تمويل المشروع بعد أن استعرض في جلسته أهمية المشروع وإجراءات المناقصة، بحسب نافع.