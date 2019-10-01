"التضامن": اليوم صرف جميع المعاشات بمناسبة احتفالات أكتوبر

(مصراوي):

وجهّت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر، اليوم الثلاثاء، لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر، لما يزيد عن 3.24 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 4.62 مليار جنيه.

وأضافت والي في بيان إعلامي، أنه تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع أعياد أكتوبر، وتبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي 6.17 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.33 مليون قائم بالصرف، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على البنوك 4.37 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.61 مليون قائم بالصرف.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات، وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.​