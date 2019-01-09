القابضة للسياحة تتعاقد مع أراكان لتطوير وإدارة 4 فنادق في أسوان والأقصر

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إن شركة المعمورة التابعة لها، ستوقع عقدا غدا الخميس، مع شركة أراكان لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، لتتولى الثانية إدارة الفنادق الأربعة التابعة لها.

وأضفت أن الفنادق الأربعة هي فندق إيتاب بالأقصر، بالإضافة إلى 3 فنادق عائمة بأسوان.

وفازت أراكان، بمناقصة تطوير الفنادق الأربعة، من بين 4 مستثمرين كانوا يتنافسون على تطوير فندق إيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بأسوان.، بحسب ما قالته حطبة لمصراوي.

وقالت رئيسة الشركة القابضة، إن تكلفة التطوير تصل إلى 100 مليون جنيه يتحملها المطور، على أن يتم تنفيذ تطوير الفندق أثناء عمله.

وتدير شركة أراكان، فندق "أراكان كليوباترا" بالتحرير، بعد تطويره بتكلفة إجمالية نحو 80 مليون جنيه، والذي تم افتتاحه في فبراير 2018.

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