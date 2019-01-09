اللجنة النقابية لشركة "النصر للإسكان" تطلب تدخل السيسي في أزمة "إعمار"

كتبت-شيماء حفظي:

تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للإسكان والتعمير، باستغاثة إلى رئيس الجمهورية، بشأن التسوية الودية التي تعتزم الشركة إجرائها مع شركة إعمار الإماراتية، بخصوص أرض مشروع "أب تاون كايرو" بالمقطم.

وحصل "مصراوي" على نص خطاب عزت إبراهيم عبدالرحيم، رئيس اللجنة النقابية، وعضو مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، الذي وجهه إلى كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب، والنائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر.

مكان الخطاب

وقال رئيس اللجنة النقابية في الخطاب، إن العاملين في الشركة فوجئوا خلال الأيام الماضية، بتصريحات وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، عن قرب التوصل لاتفاق نهائي بخصوص تسوية الخلاف بين شركة النصر للإسكان ومحافظة القاهرة مع شركة إعمار الإماراتية، حول أرض مشروع أب تاون كايرو بالمقطم.

وأضاف أن تصريحات الوزير حول الإعلان عن التسوية النهائية مع إعمار خلال أسبوعين، على أساس ترضية بقيمة 100 مليون جنيه، جاءت بينما هناك تحكيم قائم أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري، وفي مراحله الأخيرة لإصدار الحكم.

ووصف إبراهيم، قرار التسوية بأنه "يستمر معه مسلسل التعدي على المال العام لمصلحة مستثمر غير جاد ويضر بالمال العام".

وأضاف أن "تشجيع الاستثمار أو مجاملته لا يأتي بهذه الصورة الفجة والتنازل عن حقوق وطننا ومصريتنا".

وطالب رئيس اللجنة النقابية، الرئيس، "بالتدخل السريع لإيقاف توقيع التسوية، حتى لا تعود على الدولة بالخسارة".

وكان وزير قطاع الأعمال العام قال في مقابلة مع برنامج هنا العاصمة، على فضائية سي بي سي، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، إنه سيعلن خلال أسبوع أو أسبوعين عن اتفاق نهائي لتسوية أزمة شركة إعمار.

وأوضح توفيق أن تفاصيل الاتفاق مع شركة إعمار، قائلا إن "إعمار كانت المفروض تدفعلنا مبلغ في 2017.. لكن لم نحصل عليه.. لأننا إحنا اللي تأخرنا.. ومبلغ أخر للترضية .. مجموعهم 100 مليون جنيه ستذهب لشركة النصر للإسكان (التابعة للقابضة للتشييد والتعمير)".

وأضاف "الاتفاق يتضمن أيضًا 5% من مساحة أرض المشروع جاري الاتفاق حولها مع محافظة القاهرة.. فإما الشركة ستعطي هذه المساحة للمحافظة.. أو أن تشتريها بقيمتها السوقية من محافظة القاهرة وبعدها يحصلوا على التراخيص".

وكانت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لقطاع الأعمال العام، وافقت في مايو من العام الماضي، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية حول 3 ملايين متر في مشروع أب تاون كايرو، مقابل سداد 100 مليون جنيه.

وتم الاتفاق على هذه التسوية خلال عهد وزير قطاع الأعمال العام السابق خالد بدوي، والتي ستقوم شركة النصر بناءً عليها بسحب دعوى التحكيم الدولي ضد إعمار.

وكانت شركة النصر رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما وطالبت بتعويض قدره مليار جنيه.

وكان خالد بدوي وزير قطاع الأعمال السابق قال في تصريحات صحفية، إنه "بعد دراسات ومناقشات وجدنا أن الحل الوحيد هو التوصل لاتفاق ودي، لأننا كنا سنخسر التحكيم الدولي بنسبة 95%".

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