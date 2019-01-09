بعد انتهائها رسميا.. مصادر: المركزي لم يصدر تعليمات بمد مبادرة المتعثرين

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون في بنوك حكومية، لمصراوي، إن البنك المركزي لم يصدر لهم أي تعليمات بمد مبادرة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين بإعفائهم من الفوائد مقابل سداد أصل الدين نقدا.

وانتهت مبادرة البنك المركزي لتسوية ديون المتعثرين في نهاية ديسمبر الماضي، وفقا لما أعلنه البنك المركزي عند إطلاق المبادرة رسميا في أواخر يونيو الماضي.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أن المبادرة لم تشهد إقبالا من العملاء، وتم إجراء تسويات طفيفة بالرغم من الترويج للمبادرة، وإرسال خطابات للعملاء تحثهم على التسوية.

وكانت ثلاثة مصادر مصرفية قالت لمصراوي، في تقرير الشهر الماضي، إن البنك المركزي لا يعتزم مد المبادرة، نظرًا لانخفاض إقبال العملاء لإجراء تسويات مع البنوك.

وبحسب ما قالت المصادر في التقرير السابق، عقد البنك المركزي اجتماعًا مع مسؤولين بالبنوك أكثر من مرة للوقوف على آخر مستجدات المبادرة وحجم التسويات المبرمة ولكن بسبب انخفاض إقبال العملاء على التسوية قد لا يتجه المركزي لمد المبادرة، على حد وصفهم.

وأعلن البنك المركزي في يونيو الماضي عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز في 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة.

وكان من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد في بنوك: الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرى لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري.

وتوقع البنك المركزي عند طرح المبادرة أن تشمل إعفاءات العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقداً في موعد غايته 31 ديسمبر 2018.

وتضمنت المبادرة المنتهية التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.

وتضمنت المبادرة أيضا حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.

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