البنك الأهلي يفتتح أول فرع للخدمات المصرفية الإلكترونية في مصر

كتبت - منال المصري:

افتتح البنك الأهلي المصري، أول فروعه للخدمة الإلكترونية "Electronic service branch"، ضمن مرحلة أولى من هذه الفروع يطلقها البنك

وبحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء، تشمل المرحلة الأولى من المشروع أربعة فروع روعي في اختيارها التنوع في المحيط الجغرافي الذي ستخدمه تلك الفروع ضمانا لخدمة شريحة أكبر من جمهور العملاء المستهدفين وهي: سيتي ستارز بمدينة نصر، بوينت 90 بالتجمع الخامس، مول العرب بالسادس من أكتوبر، وسيتي سنتر بالإسكندرية.

وقال البنك إنه يسعى من خلالها إلى إتاحة تجربة جديدة ومتميزة في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء عن طريق نموذج متطور من الفروع التي تقدم بعض الخدمات المصرفية بالكامل إلكترونيا للعملاء من خلال قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشري كامل.

وأضاف البنك أنه سيتم الاستعانة بممثلين لخدمة العملاء فقط بهدف تقديم المعلومات المصرفية التي سيحتاجها العملاء وإرشادهم لكيفية إنهاء معاملاتهم المصرفية وخاصة في بداية تشغيل الفروع إلى أن يعتاد العميل التعامل بمفرده بشكل كامل داخل الفرع وذلك تعزيزاً لمفهوم الخدمات المصرفية الإلكترونية.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك، إن إطلاق فروع الخدمة الإلكترونية يحدث لأول مرة في مصر، حيث سيعمل هذا النمط من الفروع ضمن منظومة فروع البنك المتكاملة على تقديم الخدمات للعملاء، وستمتد ساعات العمل بها لفترات أطول بما يتيح التيسير على العملاء في الحصول على الخدمات المصرفية.

وذكر يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن العديد من الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء لأول مرة في السوق المصرفية المصرية مثل خدمة الــ "E-form"، والتي تمكن العميل من تقديم طلبات الحصول على بعض الخدمات المصرفية.

كما تتضمن المرحلة الأولى أيضا ماكينات الصراف التفاعلي "ITM"، حيث يمكن للعميل السحب والإيداع النقدي بأكثر من الحدود اليومية المسموحة من خلال ماكينات الـ "ATM" التقليدية، بالإضافة إلى إمكانية إيداع الشيكات المسحوبة على البنك الأهلي، بحسب ما قاله أبو الفتوح.

وتتضمن المرحلة الأولي أيضا خدمة الـ "Video Call"، والتي ستتيح للعملاء التواصل مع ممثل خدمة العملاء بالصوت والصورة لمعاونتهم في الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة وسرعة، وكذا توفير المعلومات التي قد يحتاجها العملاء بما يزيد من الوعي المصرفي لديهم، وفقا لأبو الفتوح.

وأكد أبو الفتوح أن المرحلة الأولى تتيح أيضا فتح كافة أنواع الحسابات للعملاء الجدد.