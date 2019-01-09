ارتفع بكريدي أجريكول.. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، قرشا واحد، إلى 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وكان سعر صرف الدولار ارتفع أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات أمس قرشا واحد، وهو أول تحرك لسعر العملة الأمريكية في البنك منذ شهور.