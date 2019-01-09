اتحاد الصناعات يشارك في مبادرة "حياة كريمة" عبر مشروع "شغلك في قريتك"

القاهرة - مصراوي:

أعلن اتحاد الصناعات المصرية، مشاركته في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام، عبر مبادرة "شغلك في قريتك" التي كان أطلقها الاتحاد في ديسمبر 2017، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الأربعاء.

وقال الاتحاد إنه إسهاماً في مبادرة "حياة كريمة" يخطط لتكثيف الجهود في تحقيق المزيد من التقدم على أرض الواقع خلال عام 2019 لتحقيق أهداف المبادرة من خلال مبادرة "شغلك في قريتك".

وأضاف أنه بدأ العام بالاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على عقد اجتماع مع فريق عمل مبادرة "حياة كريمة" لترشيح المحافظات والقرى والأسر التي سينفذ المشروع من خلالها وذلك بعد أن تم حصر أماكن يمكن إتاحتها للمبادرة مع الأخذ في الاعتبار الموارد والمزايا النسبية لكل محافظة.

وذكر الاتحاد أنه ووزارة التضامن يقومان بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين لضمان تكامل الجهود.

و"شغلك في قريتك" هي مبادرة أطلقها اتحاد الصناعات في ديسمبر 2017، وتهدف إلى إنشاء 5 آلاف وحدة إنتاجية، تتضمن عدداً من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى المصرية وفي كافة محافظات الجمهورية وذلك في خلال 4 سنوات.

وتركز مبادرة "شغلك في قريتك" على المشروعات الصناعية الصغيرة كثيفة العمالة مثل الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والإلكترونية، والأثاث، والصناعات الغذائية، والحرفية مثل مشروعات السجاد اليدوي وغيرها.

وقال اتحاد الصناعات إنه نفذ أول مشروعاته بمبادرة "شغلك في قريتك" بالتعاون مع جهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وغرفة صناعة الملابس والمفروشات، وإنه جاري حالياً استكمال الدراسات مع الغرف الصناعية الأخرى مثل دباغة وصناعة الجلود، وصناعة الأخشاب، والأثاث، والصناعات الحرفية، وغيرها.

وأعرب اتحاد الصناعات عن أمله في أن تسرع الحكومة في تخصيص الأراضي اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ مشروعات المبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة منذ انطلاقها تحظى بدعم كافة الجهات الحكومية المعنية.

وقال محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن مساهمة الاتحاد في مبادرة "حياة كريمة" تقع في صميم مسئوليات واهتمامات رجال الصناعة في مصر إيماناً بمبدأ "اعطني سنارة وعلمني الصيد بدلاً من أن تعطيني سمكة".

وأضاف أن تلك المشروعات التي تشملها مبادرة "شغلك في قريتك" ستساهم في خلق 3 ملايين فرصة عمل حقيقية للأسرة بأكملها وخاصة المرأة والشباب عند اكتمال المشروع في خلال 4 سنوات، لتشمل أكثر من 250 ألف رائد أعمال جديد من الشباب.

وأشار السويدي إلى أنه سيتم إنشاء كل مشروع بالمبادرة بعد دراسة المجال الذي تحتاجه كل قرية، ووفقا للكثافات السكانية، ومدى توفر المواد الأولية اللازمة له.

وقال إن تحقيق هذا الحلم وتغطية محافظات مصر بالكامل سيساهم بشكل كبير في رفع المستوى المعيشي وجودة الحياة بالنسبة للأسر المصرية، وفي تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في أنحاء الجمهورية.