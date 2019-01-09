  • عاجل:عودة بث قناة بي إن سبورت في مصر (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    البورصة تنهي تعاملات اليوم على تراجع جماعي في مؤشراتها

    03:16 م الأربعاء 09 يناير 2019
    البورصة تنهي تعاملات اليوم على تراجع جماعي في مؤشراتها

    البورصة المصرية

    كتبت- دينا خالد:

    سجلت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28% إلى مستوى 13365 نقطة.

    كما تراجع المؤشر للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.14% ومؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.01%.

    وسجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 66.73.4 مليون جنيه و15.5 مليون جنيه على التوالي، فيما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بنحو 82.2 مليون جنيه.

    وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي 0.5% إلى 13402 نقطة، مدفوعا بمشتريات محلية وعربية، لتواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة في عام 2019.

    البورصة المصرية أسهم البورصة سوق البورصة مؤشرات البورصة

    الخبر التالى:

    اتحاد الصناعات يشارك في مبادرة "حياة كريمة" عبر مشروع "شغلك في قريتك"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان