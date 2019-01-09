البورصة تنهي تعاملات اليوم على تراجع جماعي في مؤشراتها

كتبت- دينا خالد:

سجلت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.28% إلى مستوى 13365 نقطة.

كما تراجع المؤشر للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.14% ومؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.01%.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 66.73.4 مليون جنيه و15.5 مليون جنيه على التوالي، فيما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بنحو 82.2 مليون جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي 0.5% إلى 13402 نقطة، مدفوعا بمشتريات محلية وعربية، لتواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة في عام 2019.