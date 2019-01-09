"تنمية الصادرات": مصر تشارك بجناح بمعرض "Heimtextil" للمنسوجات بألمانيا

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القاهرة - مصراوي:

قالت هيئة تنمية الصادرات، إنها تنظم المشاركة المصرية حاليا في معرض "Heimtextil" للمنسوجات والمفروشات، والمقام بمدينة فرانكفورت بألمانيا خلال الفترة من أمس الثلاثاء وحتى بعد غدٍ الجمعة، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات النسيجية، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وأضافت الهيئة إن المشاركة المصرية بالمعرض الذي يضم ما يزيد عن 3 آلاف عارض يمثلون 135 دولة، تأتي تنفيذاً لخطة المعارض الدولية للهيئة لعام 2018-2019، وتماشياً مع خطة وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وقالت شيرين الشوربجي الرئيسة التنفيذية لهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تنظم الجناح المصري بمشاركة 26 شركة مصرية على مساحة 770 مترا مربعا.

وأضافت أن معرض "Heimtextil" يعتبر من أكبر المعارض الدولية للمنسوجات والمفروشات، حيث يصل عدد زائري المعرض ما يقرب من 70 ألف زائر، ويحظى بزيارة عدد كبير من مصنعي المفروشات والمنسوجات في العالم.

وذكرت شيرين الشوربجي أن المعرض يضم مجموعة كبيرة من تجار التجزئة والجملة، والمصممين، وأصحاب محلات المفروشات التي تمتلك علامات تجارية متميزة، بالإضافة إلى صانعي القرار في كبرى الفنادق للاطلاع على أحدث الصيحات والألوان والتصميمات.

وأشارت إلى أن السوق الألماني يعد من الأسواق الهامة في مجال المفروشات، كما تعد ألمانيا واجهة أوروبا للنفاذ بمنتجات المنسوجات والمفروشات المنزلية المصرية إلى السوق الأوروبي.

وقالت شيرين إن المشاركة المصرية في المعرض تسهم في تقديم المساعدة الفنية للمصدرين المصريين للتعرف على الاتجاه العام لأذواق المستهلكين، والتعرف على أحدث التصميمات والابتكارات في مجال المفروشات والمنسوجات، والاتجاهات الحديثة في هذا القطاع.

وأضافت أن المعرض يتيح للمشاركين والزائرين فرصة التواصل مع أكبر جمع من المعنيين والمتخصصين في صناعة المنسوجات والمفروشات.

وقال الأمير محسن مدير مشروعات قطاع المنسوجات بهيئة تنمية الصادرات ومدير الجناح المصري بالمعرض، إن معرض "Heimtextil" يعد أكبر منصة في العالم لتصميم المنسوجات وتكنولوجيا الطباعة الرقمية.

وأضاف أن الهيئة تستهدف تعزيز التواصل بين الشركات المصرية ومتخذي وصانعي القرار من مصنعين وتجار ورجال أعمال، بالإضافة إلى معرفة الابتكارات والتقنيات المستقبلية في تصميم المنسوجات وتكنولوجيا الطباعة الرقمية في مجال المنسوجات.

وذكر محسن أن هيئة تنمية الصادرات أعدت برنامجا متميزا للشركات المصرية يسهم في عقد لقاءات ثنائية مشتركة، ومقابلة العملاء الحاليين والشركاء التجاريين الجدد خلال المعرض بما يمكن الشركات المصرية من الفوز بمزيد من الصفقات التصديرية.