التنمية الصناعية يعرض خطة العام الجديد على المركزي خلال أيام

كتبت-منال المصري:

يعرض بنك التنمية الصناعية، خطته للعام الجديد على البنك المركزي خلال الأيام المقبلة، بحسب ما ذكره ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، لمصراوي.

وقال فهمي إن البنك يخطط لرفع رأسمال البنك مليار خلال العام الجاري ليسجل 1.5 مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه حاليًا.

وأضاف أن خطته للعام الجديد تتضمن الحصول على موافقة المركزي لزيادة رأسمال البنك بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية والتوسع في الأعمال المصرفية.

وبحسب فهمي سيناقش البنك مع المركزي آليات رفع رأسماله من خلال ضخ المساهم الرئيسي وهو وزارة المالية أموال لرفع رأسمال البنك، أو من خلال بيع البنك لمستثمر استراتيجي أو من خلال طرح جزء من رأسمال في البورصة وهو الأكثر ترجيحًا.

وكان فهمي، قال لمصراوي في مايو الماضي إن البنك يبحث حاليا زيادة رأسماله عبر الطرح في البورصة، خلال العام المقبل، في حال موافقة البنك المركزي.

ونجحت إدارة البنك في وضعه على الطريق الصحيح وتعظيم أعماله وكذلك تقليص حجم خسائر البنك من 106 مليارات جنيه في 2016 إلى مليار جنيه في نهاية عام ٢٠١٧ لتسجل الخسائر تراجعًا في نهاية العام الماضي تحت مليار جنيه بعد خروج النتائج للعام المالي الماضي، بحسب فهمي.