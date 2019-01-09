بنك استثمار: سداد الديون وراء تراجع احتياطي النقد الأجنبي

القاهرة- مصراوي:

قالت إدارة الأبحاث ببنك الاستثمار إتش سي، إن تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر خلال الشهر الماضي، يرجع إلى سداد الديون بشكل رئيسي.

وخلال الشهر الماضي سجل صافي الاحتياطات الأجنبية أول تراجع له منذ قرار تعويم الجنيه ليفقد نحو ملياري جنيه.

وقال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، تراجعت في نهاية ديسمبر إلى 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، في نهاية نوفمبر.

وقال مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بإدارة البحوث في "إتش سي"، في تقرير اليوم الأربعاء، إنه كان من المفروض أن تبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من عام 2018 مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.

وعزا التقرير إلى الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي البالغ نحو ملياري دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسي، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار.

وقال التقرير إن بيانات البنك المركزي تتوافق مع خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة والذي يقدر بـ 0.9 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻣﻊ اتساع مركز صافي الالتزامات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إلى 7.3 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر مقارنة بـ 5.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر.

وبحسب التقرير، فإنه من المنتظر أن تحصل الحكومة خلال الشهر الجاري على الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد والبالغة ملياري دولار، وهو ما سيعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وذكر التقرير أن مصر ستسدد ديونًا بقيمة 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.