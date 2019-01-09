بنك القاهرة يطلق خدمة سداد أقساط القروض إلكترونيا بالتعاون مع "فوري"

كتبت - منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة والرئيس التنفيذي، في بيان للبنك اليوم الأربعاء، إن البنك أطلق خدمة تحصيل مدفوعات البطاقات الائتمانية وسداد أقساط القروض إلكترونياً بالتعاون مع شركة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية.

وأضاف فايد أن الخدمة تتيح سداد جميع أنواع القروض بما فيها القروض متناهية الصغر عن طريق منافذ التحصيل الخاصة بشركة "فوري" لعملاء البنك.

وذكر أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص البنك على استحداث قنوات بنكية رقمية جديدة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات في قطاع الخدمات المصرفية، للمساهمة في دعم خطة البنك المركزي للتحول إلى مجتمع رقمي.

وقال حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الخدمة تتيح إمكانية سداد أقساط أنواع القروض الشخصية، والتمويل العقاري والمشروعات متناهية الصغر دون الحاجة لاستخدام البطاقة البنكية من خلال أكثر من 40 ألف منفذ لشركة فوري منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف حجازي أن الخدمة تساهم في تقليل الوقت والجهد المبذول للعملاء لزيارة فروع البنك لسداد أقساط القروض باختلاف أنواعها، وكذلك مدفوعات البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى تخفيف الزحام بفروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية بإجمالي 222 فرعاً ووحدة مصرفية.

وقال البنك في بيانه، إنه سيطلق أول فرع ذكي "Smart Branch" خلال عام 2019، حيث يعتمد الفرع الذكي على تقديم الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا دون الحاجة إلى التعامل مع موظفي البنك.

كما يخطط البنك لإطلاق خدمات "الموبايل والإنترنت بانكينج" وغيرها من الخدمات التي تتماشى مع استراتيجية البنك المركزي للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع المصرفي لما له من أثر على تعزيز مبدأ الشمول المالي، وفقا لما ذكره البيان.

كما يعمل البنك حالياً على تطوير شامل لخدمة الدفع من خلال الهاتف المحمول "قاهرة كاش"، وتحديث وإضافة ماكينات صراف آلي جديدة والتي من المخطط زيادتها من 700 ماكينة لتصل إلى 1100 خلال عام 2019، وفقا للبنك.