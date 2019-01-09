وزيرة الاستثمار تبحث توسيع نشاط أوبر بمصر وخطتها لضخ 100 مليون دولار

كتب - مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع توني ويست النائب الأول لرئيس شركة أوبر الأمريكية للنقل الذكي، توسيع نشاط أوبر في مصر، في إطار خطة أوبر الاستثمارية لضخ 100 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة في مصر، وعقب إطلاقها خدمة "أوبر باص".

وأكدت سحر نصر، دعم الوزارة لكافة الشركات المستثمرة في مصر لتوسيع نشاطها، مشيرة إلى خطة الدولة لزيادة الاستثمارات التي توفر فرص عمل وتقدم خدمة جيدة بسعر مناسب للمواطنين.

ورحبت الوزيرة بدور أوبر في تحول العاملين بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتدريبهم على أفضل معايير الجودة، لتوفير خدمة آمنة للمواطنين وإيراد ضريبي للدولة.

ورحب توني ويست، بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتيسيرات التي تقدمها الحكومة للشركات العاملة في مجال النقل التشاركي، من خلال قانوني الاستثمار وتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن حرص أوبر على توسيع نشاطها في مصر يأتي في إطار توافر البيئة الجاذبة للاستثمار، وهو ما جعل الشركة تفتح خلال العامين الماضيين مركز شركة "أوبر" للخدمة المتميزة في القاهرة، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط لتدريب العاملين، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 20 مليون دولار وساهم في توفير 600 فرصة عمل في 2017.

وأشار توني ويست إلى اختيار الشركة القاهرة لتكون أول مدينة على مستوى العالم يتم إطلاق خدمتها الجديدة "أوبر باص" في 2018.

وذكر عبد اللطيف واكد، المدير الإقليمي لشركة أوبر، خلال اللقاء، أنه في إطار توسيع نشاط الشركة في مصر سيتم طرح قريبا تطبيق "أوبر لايت"، النسخة الجديدة من تطبيق أوبر للركاب الذي يستطيع العمل في ظل الاتصال البطئ بالإنترنت، ومع أجهزة الأندرويد القديمة وذلك ليصبح تطبيق أوبر متوفرا ومتاحا لجميع المستخدمين.

وحضر اللقاء أيضا شهاب مرزبان كبير مستشاري وزيرة الاستثمار، ومات أولسن المدير العالمي لقطاع الأمن بشركة أوبر، وماثيو ديفلن مدير العلاقات الدولية بالشركة، وجوان كبه مدير السياسات العامة للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.