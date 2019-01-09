المالية توقع بروتوكول تعاون مع المركز الثقافي الكندي لتدريب موظفيها

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كتب - مصطفى عيد:

وقعت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع المركز الثقافي الكندي للخدمات التعليمية والتدريب "CEC"، بحضور محمد معيط وزير المالية، والأميرة السعودية صيته بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود رئيسة مجلس إدارة المركز، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقال وزير المالية، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء مع المركز الثقافي الكندي لتدريب العاملين بالوزارة ورفع كفائتهم، وتقديم البرامج الملائمة لهم "كلٌ في تخصصه"، وتكوين القيادات من الصفين الثاني والثالث، وتطوير منظومة العمل الإداري للعاملين بالوزارة.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لخطة وزارة المالية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين بكافة القطاعات والمصالح والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن الدورات التدريبية تساهم في رفع كفاءة العاملين والخروج من روتين العمل اليومي، والتعرف على المواد العلمية الجديدة، والطرق والأساليب الحديثة التي تواكب ما تقوم به الوزارة حاليا من ميكنة منظومة العمل، وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية والجمركية، وتشجيع الكوادر لبذل أقصى جهد لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقالت الأميرة صيته بنت متعب، إن المركز الثقافي الكندي سيقدم المنح التدريبية لوزارة المالية بمواصفات عالمية داخل بيئة تدريب تفاعلية لإعداد وصقل مهارات الكوادر العلمية والعملية لتكون قادرة على مواجهة المتغيرات والتحديات المعاصرة بأساليب حديثة في التخطيط والتدريب النظري والعملي، ووفقا لخطط يتم تنفيذها بدقة من خبراء على مستوى عالٍ من الحرفية باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وشهد توقيع بروتوكول التعاون عدد من قيادات وزارة المالية، وبعض قيادات المركز الكندى من بينهم محمد الطويل الممثل الشخصي للأميرة السعودية ومدير المركز الثقافي الكندي، وسحر الطويل المديرة التنفيذية للمركز، وعبد الحفيظ المطيري مستشار الأميرة السعودية.