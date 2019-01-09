الملا: الصحراء الغربية تنتج 60% من البترول بمصر ولم تبح بأسرارها بعد

كتب - مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن إجمالي إنتاج منطقة الصحراء الغربية حالياً يُمثل حوالي 60% من إنتاج مصر من الزيت الخام، وإن الاكتشافات التي تحققت مؤخراً بها تؤكد أن هذه المنطقة لا زالت لم تبح بعد بكل أسرارها.

وأضاف الوزير أن ذلك يحفز الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطتها للبحث والاستكشاف بالطبقات العميقة بالأحواض الترسيبية التي تتمتع باحتمالات هيدروكربونية واعدة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول برئاسة وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019-2020.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نمواً كبيراً نتيجة سرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج باستخدام البنية الأساسية المتاحة بالمنطقة، من شبكات خطوط أنابيب ومصانع معالجة، فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام الذي يضاهي أجود أنواع الزيت الخام على المستوى العالمي.

وقال عصام القفاص رئيس شركة عجيبة إنه يتم العمل على استكمال تنفيذ خطة زيادة الإنتاج والتي حققت نتائج إيجابية في العام المالي الحالي، مشيراً أن الشركة تخطط لإنتاج حوالي 46 ألف برميل زيت خام يومياً، وحوالي 19 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال العام المقبل، والذي سيشهد نشاطاً موسعاً بحفر 55 بئراً وإجراء 250 عملية لصيانة الآبار.

وأضاف القفاص أن الشركة رفعت إنتاج حقل أشرفي إلى 3500 برميل زيت يومياً، وذلك بعد الانتهاء من صيانة 3 آبار بالحقل، ومن المخطط إجراء الصيانة لـ 4 آبار أخرى بالحقل.

وأشار إلى أنه فيما يخص حقل مليحة، نجحت الشركة في بدء الإنتاج من بئر "فلك - 21" بمعدل إنتاج يومي 250 برميل زيت خام، بالإضافة إلى إنتاج ما يقرب من 1000 برميل يومياً من بئر "ياسمين - 3"، فضلاً عن رفع إنتاج حقل فرس إلى ما يزيد عن 3000 برميل يومياً من 5 آبار.

وذكر القفاص أن خطة العمل تتضمن وقفات توعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وزيادة أعداد المشرفين في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء عمليات تقييم لأجهزة الحفر وصيانة الآبار، فضلاً عن تدريب العاملين لضمان سلامة العمليات.