5 جنيهات لكيلو البصل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور اليوم.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين جنيهن و4.2 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.8 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 4 و5 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
يرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيهين و4.2 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.8 جنيه.
البصل بين 4 و5 جنيهات.
الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.
الباذنجان البلدي بين جنيهن و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.
البرتقال السكري بين جنيهين و4.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.
اليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و8 جنيهات.
الرمان بين 4 و10 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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