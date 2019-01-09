5.5 مليار جنيه تعاقدات وحجوزات مدينة نصر للإسكان خلال 2018

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير اليوم الأربعاء إن التعاقدات والحجوزات خلال العام الماضي بلغت 5.5 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار جنيه في عام 2017.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة هذه الطفرة في التعاقدات إلى الأداء القوي بشكل رئيسي إلى تعاقدات وحجوزات مشروع تاج سيتي الذي حقق مبيعات بإجمالي 2.6 مليار جنيه ومشروع سراي الذي حقق مبيعات بإجمالي 2.3 مليار جنيه.

وبحسب البيان فإن الشركة سلمت 478 وحدة بمشروع تاج سلطان و310 وحدات بمشروع بريميرا خلال العام الماضي.

وأعلنت الشركة أن عدد التسليمات التي حدثت العام الماضي "قياسية" وبلغت 788 وحدة، مشيرة إلى أنها مستمرة في الحفاظ على وعدها بتسليم وحداتها في الوقت المحدد للعملاء.

وتعمل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في مجال التشيد والبناء والتطوير العقاري في مصر.