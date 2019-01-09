بعد صعوده بالبنك الأهلي أمس.. ماذا حدث لسعر الدولار مع بداية التعاملات؟

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

وكان سعر صرف الدولار ارتفع أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات أمس قرشا واحد، وهو أول تحرك لسعر العملة الأمريكية منذ شهور.