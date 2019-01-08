الدولار يرتفع قرشين في بنك كريدي أجريكول مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم.

ارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول قرشين، إلى 17.88 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع، مقارنة بأسعاره في الصباح.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، وهو نفس سعر التعاملات الصباحية.

وكان سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، ارتفع مع بداية تعاملات اليوم قرشا واحد، وهو أول تحرك لسعر العملة الأمريكية منذ شهور.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصرعند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الإسكندرية، وقناة السويس، وأبو ظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.