بنك بريطاني: مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030

القاهرة- وكالات:

رجح بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن تحل مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030.

وبحسب تقرير نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية فإن مصر ستحتل المركز الـ 7 في قائمة تضم أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2030.

وأوضح التقرير أن هذه القائمة تضم 7 أسواق ناشئة حاليًا.

وقال البنك إن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلي الإجمالي في العالم، كما تتوقع المذكرة أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020، بدعم من معدلات القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الإسمي.

وبحسب البنك فإن الاقتصاد الهندي سيتفوق على اقتصاد الولايات المتحدة في الفترة الزمنية نفسها، وتوقع أن تنضم إندونيسيا إلى أكبر 5 اقتصادات في العالم.

وأضاف الاقتصاديون "توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسي واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم".

وتتوقع المذكرة أن يتسارع النمو في الهند إلى 7.8% بحلول عام 2020، في حين ينخفض في الصين إلى 5% بحلول عام 2030، وأن تصل حصة آسيا من الناتج المحلي العالمي إلى 35% في عام 2030، ليعادل حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة مجتمعة، بعد أن ارتفعت العام الماضي من 28% مقابل 20% في عام 2010.