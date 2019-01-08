"العاصمة وظهر".. ننفرد بصور العملات المعدنية لتوثيق 8 مشروعات قومية

كتبت - رنا الجميعي:

حصل مصراوي على صور لتصميمات العملات المعدنية فئة (الجنيه والخمسين قرشا) التي تستعد وزارة المالية لإصدارها لتوثيق المشروعات القومية الكبرى.

وكانت وزارة المالية، أعلنت اليوم الثلاثاء، أنها تستعد حاليا ممثلة في مصلحة سك العملة لإصدار عملات متداولة فئة (الجنيه والخمسين قرشا) لتوثيق المشروعات القومية الكبرى في مصر طبقا للتصميمات المعتمدة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه سيتم إصدار هذه العملات بقيمتها الاسمية ليتاح تداولها واقتناءها لجميع أفراد الشعب في إطار التوعية بهذه المشروعات القومية التي تشمل مجالات متعددة، وتمثل بعضا من إنجازات الدولة خلال الفترة الحالية.

ومن أبرز الإنجازات التي يتم تسليط الضوء عليها في العملات المتداولة هي (العاصمة الإدارية، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصري الجديد، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة)، بحسب البيان.

وينفرد مصراوي بنشر صور نماذج 16 تصميما هي التصميمات التي اتفقت المالية على إصدارها بمصلحة سك العملة لتوثيق المشروعات الثمانية، سواء في فئتي الجنيه والـ50 قرشا.

1 - العاصمة الإدارية:

2 - حقل ظهر للغاز:

3 - مدينة العلمين الجديدة:

4 - الريف المصري الجديد:

5 - الشبكة القومية للطرق:

6 - محطات توليد الطاقة:

7 - مزارع الطاقة الشمسية بأسوان:

8 - قناطر أسيوط الجديدة: