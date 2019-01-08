شركات أسمنت ترفع أسعار الطن 50 جنيهًا مع بداية العام الجديد

كتبت- شيرين صلاح:

رفعت بعض شركات الأسمنت أسعار منتجاتها بقيمة وصلت إلى 50 جنيها للطن مع بداية الأسبوع الجاري، حسبما قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف الزيني أن التجار يجدون صعوبة في تمرير هذه الزيادة التي أعلنتها بعض الشركات مثل شركة السويدي للأسمنت، ومجموعة شركات السويس للأسمنت، للمستهلك مع حالة الركود التي تضرب الأسواق في الفترة الحالية، رغم قلة المعروض من الأسمنت.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة السويدي إلى 950 جنيهًا، وفي شركة السويس للأسمنت إلى 940 جنيهًا، بحسب الزيني.

وقال الزيني، إن سعر الطن التجاري من الأسمنت وصل إلى 950 جنيهًا، بينما وصل سعر الطن للمستهلك إلى 900 جنيه.

وقال عبد العزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن بعض شركات الأسمنت خفضت المعروض من منتجاتها بالأسواق من أجل رفع الأسعار.

وتوقع قاسم، أن تعود هذه الشركات في قرارها برفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس الماضي رسميا، أكبر مجمع مصانع للأسمنت في الشرق الأوسط ببني سويف، بتكلفة إنشاء بلغت 1.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج المجمع الصناعي العملاق 20% من إنتاج مصر من الأسمنت، بما يزيد على 11 مليون طن من الأسمنت سنويًا، وبما يزيد على 37 ألف طن يوميًا.