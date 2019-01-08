"مصر على طريق التعافي".. تقرير يتوقع انتعاش الاقتصاد خلال 5 سنوات

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لبنك الاستثمار "فاروس" انتعاش النشاط الاقتصادي في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان "مصر على طريق التعافي" أن انتعاش النشاط الاقتصادي سيكون بفعل زيادة تحويلات المصريين من الخارج وتعافي السياحة وزيادة إنتاج الغاز والنفط وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو إلى 5.8% خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 6% في العام المالي المقبل.

كما يتوقع التقرير أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 9.3 مليار دولار في العام المالي الجاري، مقابل 7.7 مليار دولار العام المالي الماضي، ويستمر في الارتفاع ليسجل 9.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.

ويشير التقرير إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سيستقر حول المستوى الحالي عند 44 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، متوقعًا أن يرتفع الاحتياطي عن هذه التوقعات بدعم من تعافي قطاع السياحة وتحويلات العاملين والاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي البترول والغاز.

ويتوقع التقرير أن يسجل الاحتياطي الأجنبي 48.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.

وخلال الشهر الماضي سجل صافي الاحتياطات الأجنبية أول تراجع لها منذ قرار تعويم الجنية ليفقد نحو ملياري جنيه.

وقال البنك المركزي إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، تراجعت في نهاية ديسمبر إلى 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، في نهاية نوفمبر.

ويقول التقرير إن "قطاع البترول والتعدين سيساهم أكثر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من توقعتنا".

وبحسب التقرير فإن الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز سوف يكون له مردودًا إيجابيًا على ميزان التجارة في البترول.

ويتوقع التقرير أن يرتفع معدل صادرات مصر من الغاز إلى متوسط 730 مليون دولار سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة مع دخول حقل الغاز ظُهر في الإنتاج بالكامل.

ووفقًا لتوقعات التقرير فإن إيرادات السياحة سترتفع إلى 11.8 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 9.8 مليار دولار.

كما توقع التقرير استمرار تعافي إيرادات السياحة خلال السنوات المقبلة لتحقق 12.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مع وصول عدد السياح الوافدين إلى 11.2 مليون خلال العام المالي الجاري و12 مليون خلال العام المالي المقبل.

ويقول بنك فاروس إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سترتفع إلى 27.7 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وتستمر في الارتفاع لتسجل 28.9 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، بدعم من استقرار سوق العملة الأجنبية في مصر.

وكان البنك المركزي أعلن أن السنة المالية السابقة شهدت تحقيق تحويلات العاملين بالخارج رقما قياسيا بقيمة 26.4 مليار دولار مقابل نحو 21.8 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017.