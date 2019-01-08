الاستثمار تصدر كتابا عن الإطار التشريعي لحماية المساهمين الأقلية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، أنها أصدرت كتاب "الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية حقوق الأقليات من حاملي الأسهم في مصر".

وقالت الوزارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الكتاب تضمن شرحا وافيا عن مفهوم الأقلية في شركات الأموال وضماناتهم وحقوقهم فيما يخص التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت والتصفية الاختيارية، والتزامات مجلس الإدارة تجاههم.

كما تناول الكتاب دور الجهة الإدارية في حماية حقوق الأقلية، من حيث التفتيش والرقابة، وضمان حقوق المساهم في التظلم ووقف الجمعية العمومية، بحسب البيان.

وخصصت الوزارة فصلا كاملا في الكتاب لشرح كل ما يتعلق بتسوية منازعات المستثمرين، من حيث التعريف والمزايا ونطاق الاختصاص وآليات التسوية.

وكان تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، في عام 2018، أشاد بالإصلاحات التي قامت بها مصر لحماية حقوق المستثمرين الأقليات في الشركات، ما أسهم في تحسين ترتيب مصر بثمانية مراكز، بحسب ما قالته الوزارة.