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    المالية تصدر عملات معدنية لتوثيق مشروع العاصمة الإدارية قريبًا (صور)

    11:56 ص الثلاثاء 08 يناير 2019
    المالية تصدر عملات معدنية لتوثيق مشروع العاصمة الإدارية قريبًا (صور)

    وزارة المالية

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تستعد ممثلة في مصلحة سك العملة لإصدار عملات نقدية فئة (الجنيه والخمسين قرشا) لتوثيق المشروعات القومية الكبرى في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الطاقة الشمسية بأسوان وغيرها.

    وأضافت الوزارة أنه سيتم إصدار هذه العملات بقيمتها الاسمية ليتاح تداولها واقتناءها لجميع أفراد الشعب في إطار التوعية بهذه المشروعات القومية التي تشمل مجالات متعددة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجالات الطاقة المتجددة، والري، والزراعة، والطرق، والتنمية العمرانية، والتي تمثل بعضا من إنجازات الدولة خلال الفترة الحالية.

    وقال شريف حازم مستشار وزير المالية، إن ذلك يأتي عقب إصدار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالترخيص لوزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة لإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد والخمسين قرشاً توثيقاً للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.

    وأضاف مستشار وزير المالية أن من أبرز الإنجازات التي يتم تسليط الضوء عليها في العملات المتداولة هي (العاصمة الإدارية، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصري الجديد، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة).

    وذكر شريف حازم أنه سيتم إصدار تلك العملات حسب نماذج التصميمات وعددها 16 تصميماً، وبالأعداد والمواصفات التي ينص عليها القرار.

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