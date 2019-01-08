البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.6% إلى مستوى 13423 نقطة.

وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.15%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.22%.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أول أمس الأحد على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي 0.59% إلى 13343 نقطة، مدفوعا بمشتريات المصريين، لتواصل ارتفاعها للجلسة الثالثة في عام 2019.