البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
10:33 ص الثلاثاء 08 يناير 2019
كتب - مصطفى عيد:
ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل جماعي.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.6% إلى مستوى 13423 نقطة.
وارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.15%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.22%.
وكانت البورصة أنهت تعاملات أول أمس الأحد على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي 0.59% إلى 13343 نقطة، مدفوعا بمشتريات المصريين، لتواصل ارتفاعها للجلسة الثالثة في عام 2019.
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