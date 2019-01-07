استقالة رئيس البنك الدولي من منصبه

القاهرة - مصراوي:

أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، استقالته من منصبه اليوم الإثنين، بدءًا من فبراير المقبل، وذلك قبل أكثر من 3 سنوات من انتهاء ولايته.

وكتب يونج كيم في تغريدة عبر تويتر: "كان امتياز عظيم يمكن أن أتخيله على الإطلاق أن أقود الموظفين المتفانين في هذه المؤسسة العظيمة، وجعلنا أقرب من أي وقت من عالم خالي من الفقر".

وقال كيم في بيان بحسب موقع "البنك الدولي": "لقد كان شرفًا عظيمًا أن أشغل منصب رئيس هذه المؤسسة الرائعة، المليئة بالأفراد المتحمسين المكرسين لمهمة إنهاء الفقر المدقع في حياتنا".

وأضاف "أن عمل مجموعة البنك الدولي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى مع تزايد تطلعات الفقراء في جميع أنحاء العالم، ومشاكل مثل تغير المناخ والأوبئة والمجاعة واللاجئين لا تزال تنمو. وكان عملي كرئيس والمساعدة في وضع هذه المؤسسة في قلب هذه التحديات امتيازًا عظيمًا".

وتولى كيم منصبه في 2012 بدعم من الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.