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    مصدر بالبنك المركزي يوضح لمصراوي أسباب تراجع الاحتياطي النقدي بديسمبر

    04:51 م الإثنين 07 يناير 2019
    مصدر بالبنك المركزي يوضح لمصراوي أسباب تراجع الاحتياطي النقدي بديسمبر

    البنك المركزي

    كتبت- منال المصري:

    قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي لمصراوي إن تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر الماضي، جاء نتيجة سداد التزامات خارجية على مصر.

    وأضاف المصدر "التراجع سببه التزامات تم سدادها في إقفال آخر العام".

    وأوضح المصدر أن الالتزامات الخارجية التي تم سدادها تشمل "استحقاقات أذون لمستثمرين في الخارج وفوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية".

    وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 1.963 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، وذلك لأول مرة منذ نحو عامين.

    وقال البنك المركزي اليوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، تراجع في نهاية ديسمبر إلى 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، في نهاية نوفمبر.

    وكانت الاحتياطيات الأجنبية ترتفع منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

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