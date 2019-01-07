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الاحتياطي الأجنبي يتراجع لأول مرة منذ عامين ويفقد نحو ملياري دولار في ديسمبر

04:30 م الإثنين 07 يناير 2019
الاحتياطي الأجنبي يتراجع لأول مرة منذ عامين ويفقد نحو ملياري دولار في ديسمبر

البنك المركزي

كتب- مصطفى عيد:

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 1.963 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، وذلك لأول مرة منذ نحو عامين.

وقال البنك المركزي اليوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، تراجع في نهاية ديسمبر إلى 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، في نهاية نوفمبر.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية ترتفع منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

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