سوسيتيه جنرال يخفض توقعاته لأسعار النفط في 2019

القاهرة- وكالات:

قال بنك سوسيتيه جنرال اليوم الاثنين إنه خفض متوسط توقعاته لأسعار النفط الخام في عام 2019، نظرا للمخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي، التي زادت الإحجام عن المخاطرة في أسواق النفط.

وبحسب وكالة رويترز سجلت أسعار النفط العام الماضي أول خسارة سنوية لها منذ 2015، بعدما تعرضت لضغوط نزولية من التقلبات الحادة في أسواق الأسهم، وتفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال البنك في مذكرة بحثية "لا تزال أسواق النفط عرضة لاستمرار الإحجام عن المخاطر، بما يتماشى بشكل كبير مع أسواق الأسهم، نظرا لقلق شديد بشأن النمو الاقتصادي العالمي ونمو الطلب العالمي على النفط".

وخفض سوسيتيه جنرال توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام إلى 1.27 مليون برميل يوميا، من 1.43 مليون برميل يوميا.

وتوقع البنك أيضا زيادة كبيرة في المخزونات العالمية في الربع الأول من العام، ستحد من صعود في الأمد القصير.

وقال المصرف الفرنسي إنه خفض توقعاته لأسعار خام القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لهذا العام، بواقع تسعة دولارات لكل منهما.

وتوقع متوسط سعر لخام برنت عند 64.25 دولار للبرميل، وللخام الأمريكي عند 57.25 دولار هذا العام.

وفي مذكرة في السادس من يناير الجاري، خفض بنك جولدمان ساكس أيضا تقديراته لأسعار النفط الخام في 2019، نظرا للقلق حول النمو العالمي.

ورغم خفض التوقعات، يقول سوسيتيه جنرال إنه لا يزال متفائلا ”بشكل متوسط وحذر“ بشأن السوق، نظرا لأن العوامل الأساسية لا تزال قوية.

وتابع البنك "من المتوقع أن يكون هناك توازنا تقريبا بين المعروض العالمي والطلب هذا العام"، حيث ستتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من قوة الطلب العالمي على الخام في النصف الثاني من العام.