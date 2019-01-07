22 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

سجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور، بين 20 و22 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم بين 35 و41 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو السمك الفيلة البلطي بين 30 و70 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلى بين 55 و65 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو الكابوريا خلال تعاملات اليوم إلى بين 30 و130 جنيهًا، بحسب موقع سوق العبور.